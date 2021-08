Giulia De Lellis a nozze: si è sposata la sorella Veronica

Una festa da mille e una notte tra romanticismo, passione, amici e felicità. La sorella di Giulia De Lellis ha detto sì al compagno Jacopo da cui ha avuto due bambine. L’influencer ha fatto da madrina alle nozze e insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta ha trascorso una notte tra baci e coccole. I due avranno preso appunti per il loro matrimonio?

Giulia De Lellis per la festa di nozze della sorella Veronica ha indossato un abito verde con un profondo spacco sulle gambe e una scollatura vertiginosa che metteva in risalto il suo décolleté perfetto. Con Carlo è stato un continuo scambio di passione. Candele illuminate nella notte, fiori e tanti brindisi per un party all’insegna dell’amore e della felicità. Presenti anche le nipotine di Giulia, alle prese tra danze scatenate e fedi da consegnare.



“Volevo godermi tutto. Non sono riuscita a fare niente dall’emozione – scrive l’influencer sui social – Ho fatto davvero pochissime foto e video! E’ stato tutto perfetto, grazie di cuore per l’amore che ci mandate”.