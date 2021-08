Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta in barca avvinghiati e innamorati

LEGGI ANCHE >>> Giulia De Lellis in vacanza tra bikini bollenti e outfit piccanti

In bikini Giulia è un vero schianto, con la pelle abbronzata e le curve in mostra nelle foto social. Si mette in posa ora in due pezzi, ora con vestiti leggeri e trasparenti, ora con abiti da sera sensuali e Carlo la mangia con gli occhi. Sul ponte dello yacht si lasciano andare ad attimi di intimità poi lei posta le foto e scrive ammiccante: "Dammi un bacino, Lo".

Leggi Anche Le vacanze di lusso di Giulia De Lellis: dalla villa di Beretta al Forte allo yacht a Portofino

La De Lellis e Gussalli Beretta fanno coppia, almeno ufficialmente, da ottobre e si amano come pazzi. Lei non perde occasione per condividere con i follower gli attimi più belli trascorsi con lui, raccontando le loro vacanze da sogno. Al largo, al riparo da occhi indiscreti (fatta eccezione per quelli dei follower), si lasciano trasportare dal vento della passione e poi si tuffano a capofitto in un mare... d'amore.

Potrebbe interessarti anche: