Giulia De Lellis ancora in ansia: “Sto bene, il peggio è passato ma…”

Giulia De Lellis continua a tenere i fan con il fiato sospeso. Nelle Stories posta uno scatto delle sue gambe nude accavallate con il tacco alto: non si tratta di uno shooting purtroppo, ma di una sala d’attesa medica, che l’influencer definisce “snervante”. E poi continua allarmando i follower: “Mentre aspetto… penso… - scrive sui social – Eh che oggi ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù. Io sto bene, il peggio è passato e sto scartando piano piano altre opzioni negative per rimettermi in sesto come si deve! Tranquilli…”.