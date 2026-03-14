"Uomini e Donne", è già finita tra Nicole e Flavio | E intanto Martina lancia frecciatine
Dopo l’annuncio della fine della relazione tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, sui social si accende il confronto con l’ex corteggiatrice Martina Cardamone
La storia d’amore tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni, nata negli studi di Uomini e Donne, è già giunta al capolinea. L’annuncio è arrivato con un comunicato congiunto pubblicato sui social dai due ex protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi. A poche ore dalla notizia, però, la situazione si è accesa ulteriormente quando Martina Cardamone, ex corteggiatrice di Flavio, la sua "non scelta" ha deciso di intervenire pubblicamente, dando vita a un acceso botta e risposta con Nicole.
Fine della storia
Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno comunicato la fine della loro relazione attraverso una storia su Instagram. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne dove Flavio aveva partecipato nel ruolo di tronista mentre Nicole era una delle sue corteggiatrici.
Dopo un primo periodo trascorso insieme, la coppia ha deciso di prendere strade diverse. Nel comunicato congiunto i due hanno spiegato le ragioni della scelta:
"Per rispetto a tutte le persone che ci hanno sempre seguito durante il nostro percorso, volevamo condividere con voi che io e Nicole abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente. Dopo un primo periodo in cui stavamo bene insieme e ci sembrava tutto bello, con il passare del tempo ci siamo resi conto che, pur volendoci bene, alcune nostre caratteristiche e modi di vivere la relazione non riuscivano più a trovare il giusto equilibrio per costruire un percorso di coppia. Per il bene di entrambi abbiamo preso questa decisione in serenità e rispetto reciproco, e il bene che ci siamo voluti continuerà a esserci".
Rumors che si rincorrevano
Ma la notizia della rottura non giunge come un fulmine a ciel sereno: arriva dopo settimane in cui si erano moltiplicate le voci su una possibile crisi. Flavio e Nicole avevano lasciato insieme gli studi poco prima di Natale e, almeno inizialmente, sembrava che il loro rapporto procedesse senza particolari difficoltà.
Nel corso di una loro ospitata a Verissimo avevano raccontato di aver trovato una forte sintonia, nonostante alcune differenze caratteriali.
Con il passare del tempo, tuttavia, le apparizioni della coppia sui social si sono fatte sempre più rare, alimentando anche le voci di chi voleva fosse una "coppia fake" a favore delle telecamere. A eccezione di un impegno di lavoro, i due non sono più stati visti insieme nelle settimane successive.
Frecciatine pungenti
Subito dopo l’annuncio della separazione, tra i numerosi commenti comparsi sui social è arrivato anche quello di Martina Cardamone. Durante il percorso televisivo era stata una delle corteggiatrici di Flavio e molti spettatori avevano sperato che la scelta finale potesse ricadere proprio su di lei. Alla fine, però, il tronista aveva preferito Nicole Belloni. Dopo l’esperienza nel programma, Martina era tornata alla sua quotidianità, lasciando alle spalle il percorso televisivo. Nonostante ciò, la notizia della rottura tra Flavio e Nicole l’ha spinta a esprimere il proprio punto di vista.
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© Tgcom24
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In una storia pubblicata su Instagram ha scritto un messaggio con tanto di emoticon dei popcorn, come a voler sottolineare tutto il cinema creato, che in molti hanno interpretato come una frecciatina alla scelta fatta da Flavio durante il programma:
"A volte prendere le decisioni che ci sembrano più semplici ci portano a soddisfazioni veloci e risultati vuoti".
Botta e risposta social
Le parole di Martina non sono passate inosservate e hanno provocato la reazione di Nicole Belloni, che ha replicato con una storia su Instagram rivolta chiaramente all’ex rivale:
"Aspettavi solo una situazione del genere per i tuoi dieci minuti di attenzione. Dalla fine del programma hai sempre fatto la vittima trovando sempre un pretesto per attaccarmi. Nel frattempo, non hai mai avuto rispetto per la mia relazione, mandando continuamente frecciatine. Questa è la prima e l’ultima volta che parlerò di te. Spero tu sia felice adesso".
La risposta di Nicole ha a sua volta generato una nuova replica da parte di Martina, che ha accusato l’ex corteggiatrice di interpretare in modo forzato le sue parole e di attribuirsi un ruolo centrale nella vicenda:
"È affascinante osservare come certe persone abbiano un bisogno vitale di sentirsi protagoniste, al punto da inventare frecciatine’ inesistenti per giustificare la propria insicurezza. La vita va avanti anche dopo un programma televisivo ma evidentemente c’è chi preferisce restare ancorati a vecchi copioni pur di sentirsi ancora al centro della scena. Soprattutto, bisognerebbe evitare di sentirsi sempre chiamati in causa: all’interno di una coppia si è in due".