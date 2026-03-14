"Per rispetto a tutte le persone che ci hanno sempre seguito durante il nostro percorso, volevamo condividere con voi che io e Nicole abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente. Dopo un primo periodo in cui stavamo bene insieme e ci sembrava tutto bello, con il passare del tempo ci siamo resi conto che, pur volendoci bene, alcune nostre caratteristiche e modi di vivere la relazione non riuscivano più a trovare il giusto equilibrio per costruire un percorso di coppia. Per il bene di entrambi abbiamo preso questa decisione in serenità e rispetto reciproco, e il bene che ci siamo voluti continuerà a esserci".