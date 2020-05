Uno scatto social di Laura Chiatti allarma i fan: "Sei troppo magra... Stai mangiando?"

I capelli raccolti in due codini e il volto, bellissimo, senza trucco e un po' scarno. Così appare Laura Chiatti nell'ultimo scatto condiviso sui social, che ha fatto preoccupare i suoi follower. "Troppo magra" commentano in molti, "Ma stai mangiando" e c'è chi le fa notare: "La magrezza sta divorando la tua meravigliosa bellezza!". Pochi giorni fa però l'attrice era già intervenuta sul tema, spiegando le ragioni per i chili persi...

"Buongiorno a tutti.... tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena" aveva scritto la Chiatti, "in realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista, che onestamente mi ha davvero salvato. Per chi come me ha questo tipo di problema , consiglio di non fare diete autogestite ma di affidarsi a seri professionisti...".



Sarebbe quindi questa la semplice spiegazione del dimagrimento, da molti giudicato eccessivo, della bella attrice, che invece di prendere chili, come è successo per molti durante la quarantena, ha colto l'occasione per modificare la sua alimentazione e farsi del bene: "Stiamo parlando di 4 kg, vi rendete conto???? Manco ne avessi persi 20", risponde Laura, quasi infastidita, ai commenti dei suoi seguaci preoccupati.

La Chiatti sta trascorrendo il periodo di lockdown con il marito Marco Bocci, sposato nel 2014 e i loro due figli, Pablo ed Enea.

Qualche settimana fa l'attrice era intervenuta durante la trasmissione "Verissimo" con un videomessaggio registrato dalla sua camera da letto. "Sta diventando complicato per tutti stare a casa, ma ricordiamoci che è la maniera più giusta per combattere questo virus", aveva affermato la Chiatti desidersa di infonder eun po' di ottimismo e raccontando come stava trascorrendo lei la quarantena: "Io ho sistemato la camera, ora andrò dai bambini cercando di farli giocare e cercherò di farli sentire il meno possibile questa condizione...Ce la faremo, andrà tutto bene e presto riusciremo a tornare alla normalità con un cambiamento che sarà migliore per le nostre anime".

