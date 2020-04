Laura Chiatti tutta nuda nella vasca da bagno

All’inizio della quarantena al grido di “Andrà tutto bene” si è messa ai fornelli e “ha pure cucinato decentemente”, come racconta lei stessa sui social, poi via di versioni sempre più casalinghe tra capelli arruffati e lunghe giornate alle prese con i bambini. Dopo due mesi di isolamento, Laura Chiatti sfodera un’immagine ad alto tasso erotico. Va bene stare in casa, ma un pizzico di sex appeal è pur sempre una gioia per i follower. E così eccola tutta nuda nella vasca nello scatto di Marco.