Tutti giù per terra, le cadute dei vip da Giulia Salemi a Zendaya

Da alleati di seduzione e sinonimo di eleganza, spesso si trasformano nei principali responsabili di gaffe e scivoloni. Capita anche alle vip di perdere l'equilibrio sui red carpet o a spasso in città. L'importante è che quando capita ci si rialzi con eleganza e discrezione, cosicché la caduta non sia anche... di stile.

A Milano è toccato a Giulia Salemi che, a spasso in centro con Pierpaolo Pretelli e il cane Prince Valiant, ha messo il piede in fallo. Il tacco alto di uno dei sandali è rimasto impigliato al bordo del cappotto facendo inciampare l'influencer. E non è stata la sola.

A New York Katie Holmes, di ritorno da una sfilata durante la Fashion Week, è inciampata sui sampietrini. Ha prontamente messo le mani a terra, e alla fine solo un ginocchio ha toccato il terreno evitando conseguenze disastrose. Si è ricomposta in fretta, e neanche i pantaloni hanno riportato tracce dell'incidente.

Zendaya al suo arrivo a Roma per le riprese di uno spot è stata assalita dai flash di paparazzi e fan, per questo il suo scivolone all'ingresso in hotel non poteva passare inosservato. Le bodyguard l'hanno aiutata in fretta a tirarsi su, ma l'incidente ha fatto in tempo a fare il giro del web.

Difficile invece non notare il ruzzolone di Selena Gomez sul red carpet dei Sag Awards. Con addosso un abito nero sensualissimo, l'attrice ha sfilato sul tappeto rosso e tutti i flash erano per lei. Ma un tacco alto è stato traditore, ed eccola in un attimo perdere l'equilibrio e anche la scarpetta, finendo tra le braccia della guardia del corpo.

