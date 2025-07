Trovata morta Rosie Roche, cugina di William ed Harry

Secondo l'indagine della polizia si tratta di una "morte non sospetta e in cui non c'è stato il coinvolgimento di terze parti". Parole quindi che avvalorano ancora di più l'ipotesi di un gesto disperato da parte di Roche, nipote dello zio della principessa Diana. Fra l'altro il nonno della giovane, il quinto barone Fermoy, si uccise proprio sparandosi nel 1984.