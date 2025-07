Tom Cruise e Ana de Armas sono una coppia, la foto che lo conferma

Tom Cruise e Ana de Armas hanno deciso di mostrare il loro amore alla luce del sole e, dopo mesi in cui hanno giocato a nascondino con i paparazzi, hanno lasciato che i flash li immortalassero a spasso mano nella mano a Woodstock. Si parlava da tempo di una relazione tra i due ma loro avevano fatto sempre attenzione a non mostrarsi mai in atteggiamenti intimi e avevano fatto sapere che il loro era un rapporto solo professionale. Ora però i tempi sono maturi e anche in pubblico si comportano da fidanzatini ben sapendo di essere fotografati.