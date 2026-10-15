Langella ha spiegato ai suoi follower di aver ricevuto una telefonata dal marito, che le ha riferito di essere scampato per poco a un investimento. "Mi chiama Andre e mi fa: 'Amore stavano per investirmi. Un signore alla guida di un camion, mentre faceva la retromarcia, non mi ha visto'", ha raccontato. L'episodio ha riacceso i timori della donna, che si è interrogata sulla disattenzione delle persone alla guida e sulla frequenza con cui sembrano verificarsi situazioni pericolose. "Ma io dico: c'è troppa distrazione in giro o ci vuole una benedizione? Sono seriamente preoccupata", ha aggiunto.