Lo sfogo di Teresa Langella © Instagram
A pochi mesi dal grave incidente stradale che gli aveva provocato la frattura di entrambe le braccia, Andrea Dal Corso ha vissuto un altro episodio che ha fatto temere per la sua incolumità. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, marito di Teresa Langella, ha rischiato di essere investito da un camion durante una manovra in retromarcia. A raccontare quanto accaduto è stata proprio l'ex tronista, che sui social ha condiviso tutta la propria preoccupazione.
Teresa Langella racconta l'episodio sui social
Langella ha spiegato ai suoi follower di aver ricevuto una telefonata dal marito, che le ha riferito di essere scampato per poco a un investimento. "Mi chiama Andre e mi fa: 'Amore stavano per investirmi. Un signore alla guida di un camion, mentre faceva la retromarcia, non mi ha visto'", ha raccontato. L'episodio ha riacceso i timori della donna, che si è interrogata sulla disattenzione delle persone alla guida e sulla frequenza con cui sembrano verificarsi situazioni pericolose. "Ma io dico: c'è troppa distrazione in giro o ci vuole una benedizione? Sono seriamente preoccupata", ha aggiunto.
La paura di uscire di casa dopo gli ultimi episodi
Il racconto ha lasciato spazio anche a uno sfogo più ampio. Teresa ha ammesso che vicende di questo tipo finiscono per condizionare il suo modo di affrontare la vita quotidiana, al punto da farle passare la voglia di uscire. "Ma che p***e, a momenti mi passa la voglia di uscire di casa", ha scritto.
L'ex tronista ha poi spiegato quanto la mettano in ansia le telefonate del marito quando riguardano episodi potenzialmente pericolosi. "Voi mi credete che quando Andre mi racconta queste cose perdo almeno dieci anni di vita? Non è che prima mi rassicura e mi dice 'amore stai tranquilla', no mi dice 'sai cosa è successo?'".
La successione degli imprevisti l'ha portata a chiedersi se oggi ci sia maggiore distrazione o se il problema riguardi proprio la coppia. Teresa ha confessato di sentirsi particolarmente tesa anche quando è al volante: "Ogni volta che sono in macchina e guido sono tanto tesa, non riesco a vivermela bene, ho quasi paura a uscire, preferisco stare a casa, forse qui sono al sicuro".
Il precedente incidente stradale di Andrea Dal Corso
Dietro la reazione di Langella c'è anche il ricordo del drammatico incidente in cui Andrea era rimasto coinvolto a fine luglio. Lo scontro con un'altra automobile aveva provocato la morte di una donna anziana e causato all'ex corteggiatore la frattura di entrambe le braccia.
In quel periodo Teresa si era dedicata al marito, assistendolo durante la fase della ripresa. Sebbene Dal Corso non avesse riportato conseguenze ancora più gravi, l'accaduto aveva rappresentato un trauma per entrambi. A distanza di mesi, il nuovo episodio ha quindi riportato in primo piano la paura di Teresa, che fatica a lasciarsi alle spalle quanto successo.