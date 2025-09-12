Tania Cagnotto: “La vita dopo i tuffi? Pilates, tennis e… pigrizia”

Si tiene “allenata” giocando con le figlie, la nuova Tania Cagnotto è pigra e fa poco sport: “Certamente non i tuffi. Evito l'acqua. Mi sono fatta convincere e coinvolgere, una volta alla settimana, ad andare con un gruppo di amiche a un'ora di personal training. Faccio pilates, sempre una volta a settimana, e questa estate ho iniziato a prendere lezioni di tennis. Lo avevo fatto poco da piccola, come avevo fatto lo sci che per me è molto vicino e che pratico”.