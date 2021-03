Tania Cagnotto è diventata mamma bis: è nata Lisa Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Tania Cagnotto Instagram 4 di 12 TANIA CAGNOTTO 5 di 12 Instagram 6 di 12 Tania Cagnotto 7 di 12 TANIA CAGNOTTO Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Tania Cagnotto in dolce attesa: "Maya avrà una sorellina" 10 di 12 Tania Cagnotto, mamma a tempo pieno 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Uno scatto subito dopo il parto per annunciare ai follower che Lisa è nata, finalmente. La piccolina pesa tre chili e 110 grammi e sta benone. Su mamma e bimba sono piovuti i like dei tanti fan e delle amiche famose, a partire dalla compagna di tuffi Francesca Dallapè: “Che meraviglia! Sono tante felice per te” ha scritto. E poi gli auguri di Massimiliano Rosolino che scherza: “Avrà preso la rincorsa”, Aldo Montano, Amauris Perez, la Federazione Nuoto…



Pochi giorni prima del termine del parto la Cagnotto aveva fatto sapere ai follower di essere preoccupata per il padre ricoverato in ospedale per il Covid, poi finalmente il rientro a casa del nonno e l’attesa per Lisa. Ora finalmente la famiglia si può godere con serenità l’arrivo del secondo fiocco rosa.

