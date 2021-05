Tania Cagnotto al mare, primo “tuffo” con la sua bimba

Quella per i tuffi, è una passione di famiglia. Tania Cagnotto l'ha ereditata dal padre Giorgio e dalla madre Carmen (entrambi campioni olimpici nella disciplina), e ora tocca a lei trasmetterla alla figlia Maya (e più avanti anche a Lisa, nata da pochi mesi). Dopo i primi esperimenti in piscina, per mamma e piccina è ora di buttarsi senza paura in mare aperto. Dalla spiaggia postano le foto insieme, irresistibili e felici nel loro elemento naturale.

"La scorsa settimana in piscina e questa volta al mare" scrive Tania postando le foto con la sua primogenita. Maya in bikini azzurro e cappellino rosa è strepitosa mentre si diverte a sguazzare in acqua. La campionessa di tuffi, in costume intero viola, sfoggia un sorriso luminoso, fiera della sua bimba che già dimostra di essere pronta a seguire le sue orme.

In piscina la Cagnotto ha già dato il via agli allenamenti per la bimba. Ha postato un video della sua piccola che, a soli 3 anni, segue attentamente le sue indicazioni prima di buttarsi di testa da bordo vasca. "Mi ascolta così attentamente solo quando le insegno i tuffi" spiega ai follower. Anche in questo la storia si ripete, dato che è stato proprio Giorgio ad allenare Tania. Maya si sente già perfettamente a suo agio nella disciplina: a quando il primo sincro mamma e figlia?

