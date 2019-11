Stefano De Martino non risposa Belen: “Ho già dato”

Non ci sarà un matrimonio bis e non saranno rinnovati i voti. Stefano De Martino con Belen Rodriguez ha “già dato” e ora preferisce godersi il ritrovato amore senza feste e senza fiori d'arancio per ribadire una passione che è riesplosa con tutta la sua forza. Il presentatore ospite in tv non ha dubbi: “Perseverare sarebbe diabolico”. E lei via social davanti alla tv replica: “Fiera di te sempre”.