Belen e Stefano alle Maldive tra cene romantiche e corpi seminudi al sole

Sono giorni indimenticabili quelli che Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo insieme alle Maldive. Un tripudio di momenti romantici e di tenerezze tra i due, che non esitano a scambiarsi dediche d'amore via social corredate da foto che lasciano a bocca aperta. Il ballerino sorprende la moglie con una cena gourmet a lume di candela, lei incanta i follower con scatti sensuali in riva al mare.

Belen posa in topless e, stesa al sole a pancia sotto, regala una vista mozzafiato sul suo lato B perfetto. Ha scoperto una nuova passione per il mondo beauty e nelle storie si cimenta nei tutorial di make up. Intanto, Stefano in spiaggia mostra i muscoli scolpiti e si dedica alla pesca. Tra loro solo abbracci, coccole, sguardi sognanti, momenti intensi. Quando cala il buio, una sorpresa attende la Rodriguez: De Martino ha organizzato a sua insaputa una cena speciale. Luci soffuse, un cameriere personale e piatti ricercati, la luna sullo sfondo e il rumore del mare come colonna sonora: una serata davvero perfetta per una delle coppie più spiate di Instagram.