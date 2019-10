Per Belen e Stefano fuga romantica alle Maldive

Sono volati al caldo per godersi qualche giorno tra amore e relax, e dalle spiagge delle Maldive postano scatti paradisiaci. Belen Rodriguez e Stefano De Martino condividono su Instagram istantanee delle loro vacanze in un resort esclusivo, tra pose super sexy e momenti di tenerezza a due. Passione alle stelle per la coppia, che ha lasciato il figlio Santiago a casa per godersi appieno la ritrovata complicità.