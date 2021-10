Spavento per Jeremias Rodriguez, la fidanzata Deborah in ospedale con la testa rotta

Uno scatto postato nelle Stories da Jeremias Rodriguez ha messo in apprensione tutti i follower: la sua mano stretta a quella della sua compagna Deborah Togni , che porta al polso il braccialetto dell'ospedale. Ci vogliono diverse ore prima che la ragazza spieghi l'accaduto: a seguito di uno svenimento ha picchiato la testa rompendosi l'osso occipitale. Qualche punto di sutura e alcuni giorni in osservazione "ma il peggio sembra ormai scampato".

Il post di Jeremias ha allertato i follower della coppia che hanno tempestato Deborah di messaggi. Così lei ha deciso di spiegare pubblicamente l'accaduto: "Domenica sono svenuta in aeroporto", ha scritto postando una foto dall'ospedale. "Svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra rompendo l'osso occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti di sutura sul mento. Scene da 'Squid Game' insomma..." ha spiegato.

La Togni ha poi proseguito in un altro post: "Il dolore alla testa a volte è così forte da diventare insopportabile... ma il peggio sembra ormai scampato e questo è l'importante. Avendo fratturato un osso così delicato dovrò fare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po'...".

Rodriguez aveva postato la foto delle loro mani intrecciate scrivendo: "Nella cattiva molto di più", lasciando intendere che fosse successo qualcosa di preoccupante. Lui e Deborah fanno coppia da circa un anno e insieme sembrano aver trovato l'incastro perfetto.

