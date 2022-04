Sonia Lorenzini: "Vi racconto il mio attacco di panico"

La ex gieffina racconta di aver passato una delle notti più brutte della sua vita, temendo di avere un infarto e invece colpita da un tremendo attacco di panico. "Una cosa che non mi era mai successa nella vita", spiega. Si sfoga con i follower raccontando tutti i dettagli ancora sotto shock.

"La cosa più brutta che ho sentito è stata la sensazione di avere il cuore in collasso e che fossi sul punto di morire, così da un momento all’altro" spiega in un lungo post dopo aver raccontato nelle Storie la sua esperienza. "Non ero pronta ad una cosa del genere mi sono trovata completamente spiazzata, nel mio immaginario ho sempre pensato fosse un’esperienza che succede agli altri o che vedevo in televisione e non sapevo minimamente cosa fare ma specialmente cosa stessa succedendo", scrive Sonia.

"Credo non dimenticherò mai il mio primo attacco di panico (spero l’ultimo), la paura che cresceva in modo esponenziale, la sensazione che fossi completamente separata dal mio corpo, la mia testa ha fatto davvero questo sul mio corpo?" prosegue la Lorenzini. "Pensavo poi fosse qualcosa che passava nel giro di non molto tempo, invece sono qui a scrivere della cosa con l’ansia e la paura che mi si possa ripetere da un momento all'altro…" confida ai follower. La sua paura è che un episodio del genere possa ripetersi quando si trova da sola: "Chi mi soccorrerebbe?" si domanda.

Per fortuna ci sono migliaia di follower che le stanno vicino e la sostengono, tanto che dopo il grande spavento torna subito a pensare positivo e sui social scrive: "Alcune tempeste vengono a schiarirti la strada e guidarti verso giorni più luminosi".

