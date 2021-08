Sonia Lorenzini e le trasparenze hot sui social, i follower: "C'è chi zooma e chi mente"

Dalla Val d'Orcia Sonia posta una serie di scatti che lasciano senza fiato. Passeggia in aperta campagna con addosso un abito bianco leggerissimo e traforato. "Dove eravamo rimasti…. Ah si piccolo test per voi, quale famoso film hanno girato in questo paradiso?" scrive su Instagram, cercando di spostare l'attenzione sui campi di grano. Ma il paesaggio (quello de "Il gladiatore") lo guardano in pochi: sono tutti distratti dalle trasparenze maliziose che svelano i dettagli del suo seno florido.

Leggi Anche Fuori di seno, le vip osano con il topless

"Se non zoomi godi solo a metà", "Scusami se te lo dico ma si vede molto che non hai il reggiseno", "C'è chi ha usato lo zoom e chi mente!", "L'ho usato e non me ne vergogno... Per vedere un'opera d'arte si deve usare ogni mezzo!", sono i commenti dei follower che impazziscono davanti alla mise provocanti della Lorenzini. Lei risponde ora con un cuore ora con una risata, già pronta per la prossima tappa della sua vacanza on the road a bordo del van. E chissà quali altri "panorami" ha in serbo per i suoi fan...

Potrebbe interessarti anche: