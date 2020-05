Eros Ramazzotti, che feeling con Sonia Lorenzini! Tgcom24 1 di 18 Instagram 18 di 18 Chi 18 di 18 Chi 18 di 18 Chi 18 di 18 Chi 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne in un maneggio della Bergamasca con i figli che lui ha avuto da Marica, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, mostrano grande complicità: pizzicotti e carezze che vengono puntualmente documentati dai paparazzi del settimanale Chi.

Sonia, che di recente ha rotto con Federico Piccinato dopo una lunga convivenza, mette le cose in chiaro: “Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata”.

Bella e mora come la Pellegrinelli, la Lorenzini si affretta a domandare: “Ma come hanno fatto a farci le fotografie? Non ci saranno le foto del bacio tra me e Eros…”. E per ora gli scatti del bacio non ci sono, ma i gesti affettuosi tra i due sì. I fan di entrambi sperano che cavalchino presto verso qualcosa di più… Intanto Ramazzotti sfoggia un nuovo look: un braccio costretto in un tutore e capelli rasati come un tatuaggio tribale. E’ la svolta?

