Sonia Lorenzini alle Maldive tra topless e fondoschiena in mostra

Una vacanza in un vero paradiso per Sonia Lorenzini , che si è regalata qualche giorno alle Maldive con il suo amico Davide Cechiello . Dall'incontro ravvicinato con lo squalo all'uscita per fare snorkeling, dai tramonti sul mare ai bagni in piscina, racconta tutto ai suoi follower con dovizia di particolari, senza tralasciare qualche posa sexy e maliziosa.

I costumi che esaltano le forme e gli abiti provocanti la fanno da padrone negli scatti di Sonia, che non esita a scegliere pose e inquadrature piccanti per gli scatti social. In topless si fa immortalare di schiena mentre legge un libro in acqua, con il lato B sottolineato dal tanga, oppure rannicchiata sulla spiaggia stuzzica la fantasia dei fan. Voglia di provocare e sedurre, ma anche un invito a guardare oltre le apparenze: "Un buon 70 % delle persone in questa foto vedrà solo un corpo e una schiena nuda…Ecco, do priorità alla restante parte che è quella fetta di persone che piace a me… quella che riesce a vedere in una foto come questa un po' di poesia".



Non ci sono solo gli scatti sensuali nel reportage delle vacanze della Lorenzini. Spesso e volentieri l'influencer inquadra anche i paesaggi, i tramonti, la natura, gli animali. Insieme a Cechiello si gode ogni istante immersa nella natura, immortala i paesaggi e gli scorci da sogno, inquadra le razze che si spingono fino a riva e fotografa i paguri. Non trascura nessun dettaglio, anche se dice di tenere a bada la sua voglia di condivisione: "Non vorrei farvi rosicare troppo..."