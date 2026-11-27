Sette metri e mezzo d'altezza e circa cinque tonnellate e mezza di bronzo: sono i numeri della statua che Barranquilla ha dedicato a Sofia Vergara. L'attrice, nata in città nel 1972 e conosciuta in tutto il mondo come la Gloria di "Modern Family", lo ha visto di persona soltanto martedì 24 novembre, oltre un anno dopo l'inaugurazione. Fino a quel giorno lo conosceva solo dalle fotografie. Sul Gran Malecón, il grande lungofiume cittadino, ha salutato chi l'aspettava e ha posato per i fotografi accanto alla sua immagine di metallo.
Un abito blu e una stella per Sofia Vergara
A modellare l'opera è stato Yino Márquez, artista di Barranquilla che nel 2023 aveva già firmato la statua di Shakira, a pochi passi di distanza. Sofia Vergara è raffigurata con un vestito blu e un braccio alzato verso una stella. Secondo il Comune, il blu richiama il fiume e il mare dei Caraibi, mentre la tonalità dorata della pelle rappresenta gli abitanti.
Il monumento era stato scoperto il 10 luglio 2025, nel giorno del 53° compleanno dell'attrice, che però in quel momento festeggiava in Sardegna. Aveva comunque ringraziato la città con un post su Instagram. Stavolta Márquez le ha consegnato una piccola riproduzione della scultura.
Una serata in Plaza de las Luces
La cerimonia si è svolta nella Plaza de las Luces, condotta dal sindaco Alejandro Char insieme alla moglie Katia Nule. L'amministrazione ha consegnato all'attrice un decreto che la nomina cittadina illustre, mentre il Carnevale le ha assegnato il Turbante de la Tradición, riconoscimento per chi porta nel mondo la cultura locale. In scena lo spettacolo "Barranquilla entre fantasía y tradición", con una cinquantina di artisti tra cumbia, mapalé e garabato, e a chiudere la cantante Aria Vega. Per Char, Sofia Vergara ha sempre portato con sé lo spirito della sua terra, e la statua è il grazie della città per aver fatto conoscere la sua identità a livello internazionale.
Molto emozionata, l'attrice ha preso la parola: "Me ne sono andata da Barranquilla tantissimi anni fa, ma la verità è che Barranquilla non se n'è mai andata da me". Ha ricordato famiglia, amiche e anni di scuola, e il figlio Manolo, nato proprio lì. "Ho sognato tante cose nella mia vita, ma non mi è mai venuto in mente di sognare di avere una statua". Ai ragazzi ha detto di non lasciare che qualcuno giudichi troppo grandi i loro sogni, perché "da qui si può arrivare molto lontano".