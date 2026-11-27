Sette metri e mezzo d'altezza e circa cinque tonnellate e mezza di bronzo: sono i numeri della statua che Barranquilla ha dedicato a Sofia Vergara. L'attrice, nata in città nel 1972 e conosciuta in tutto il mondo come la Gloria di "Modern Family", lo ha visto di persona soltanto martedì 24 novembre, oltre un anno dopo l'inaugurazione. Fino a quel giorno lo conosceva solo dalle fotografie. Sul Gran Malecón, il grande lungofiume cittadino, ha salutato chi l'aspettava e ha posato per i fotografi accanto alla sua immagine di metallo.