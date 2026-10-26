L'avvistamento arriva a poche settimane dalla fine della storia tra Dan Reynolds e Minka Kelly. La notizia della rottura è emersa il 7 ottobre: i due stavano insieme da circa quattro anni e, secondo una fonte citata da People, si sarebbero lasciati di recente. Non sono state però rese note le ragioni della separazione. Il cantante, inoltre, era stato fotografato il 18 ottobre insieme alla dj Chantel Jeffries al concerto di Miley Cyrus all'Hollywood Bowl. Anche in quel caso, tuttavia, non sono arrivate conferme su un possibile coinvolgimento sentimentale.