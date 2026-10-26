Sofia Vergara, compleanno in Italia: 54 anni smaglianti in bikini
© Instagram | Sofia Vergara su Instagram
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Una cena a tarda notte, qualche gesto che non è passato inosservato e una domanda che adesso circola tra gli appassionati di gossip: tra Sofia Vergara e Dan Reynolds c'è qualcosa di più di un'amicizia? L'attrice colombiana, 54 anni, e il cantante degli Imagine Dragons, 39 anni, sono stati avvistati sabato 24 ottobre al ristorante Cipriani di Beverly Hills, in California. A far parlare sono soprattutto le fotografie e i video pubblicati da TMZ, nei quali i due appaiono mentre si tengono per mano durante la serata.
Sofia Vergara e Dan Reynolds non erano soli: al tavolo con loro c'erano altri due amici, tra cui Anastasia Soare, fondatrice e amministratrice delegata del marchio beauty Anastasia Beverly Hills.
Secondo le ricostruzioni di TMZ, i due avrebbero lasciato il locale intorno alle 00:30, scegliendo un'uscita secondaria. Dettagli che hanno alimentato le indiscrezioni, senza però chiarire la natura del rapporto. Nessuno dei diretti interessati ha confermato una relazione e, stando a quanto riferito da TMZ, neppure i rispettivi rappresentanti hanno rilasciato commenti.
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L'avvistamento arriva a poche settimane dalla fine della storia tra Dan Reynolds e Minka Kelly. La notizia della rottura è emersa il 7 ottobre: i due stavano insieme da circa quattro anni e, secondo una fonte citata da People, si sarebbero lasciati di recente. Non sono state però rese note le ragioni della separazione. Il cantante, inoltre, era stato fotografato il 18 ottobre insieme alla dj Chantel Jeffries al concerto di Miley Cyrus all'Hollywood Bowl. Anche in quel caso, tuttavia, non sono arrivate conferme su un possibile coinvolgimento sentimentale.
Per Sofia Vergara, invece, l'ultima relazione ufficiale è quella con Joe Manganiello. I due hanno annunciato la separazione nel 2023, dopo sette anni di matrimonio, e hanno concluso le pratiche del divorzio nel 2024. Ora le immagini con Dan Reynolds riaccendono la curiosità sulla vita privata dell'attrice. Per sapere se sia davvero nato un nuovo amore, però, bisognerà attendere eventuali conferme.
© Instagram | Sofia Vergara su Instagram
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