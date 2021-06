Sofia Vergara vittima di un terribile scherzo in tv: le fanno credere di aver ucciso Simon Cowell

Sofia Vergara d'ora in avanti starà più attenta a quello che desidera. Il giudice di "America''s Got Talent" aveva affermato di amare lo show soprattutto "quando capitano cose pericolose, quando succedono cose orribili". Il collega Simon Cowell l'ha subito accontentata, architettando un macabro scherzo: le ha infatti fatto credere di averlo ucciso con una balestra.

Tutto è iniziato quando la Vergara ha raccontato quali fossero le sue esibizioni preferite: "Mi piacciono quelle pericolose, che ti tengono con il fiato sospeso perché non sai cosa succederà dopo. Qualcuno cadrà, qualcuno si brucerà... succederà qualcosa di terribile?".

Mentre Sofia parlava, al suo fianco Cowell sorrideva sornione pregustando lo scherzo di cui sarebbe stata vittima di lì a poco. Con la complicità di Ryan Stock e Amberlynn Walke, specializzati in performance estreme, l'ha infatti coinvolta in un tiro con la balestra bendata. Con l'aiuto di Amberlynn avrebbe dovuto colpire il palloncino posto sopra la testa di Simon, ma in realtà è stato il collega a giocarle un tiro mancino.

Mentre la Vergara è bendata, infatti, sul palco si organizza la messa in scena e Cowell si sdraia a terra con un finto dardo insanguinato nel petto. Subito dopo aver sparato Sofia sente le urla disperate del pubblico e inizia a tremare, non riuscendo nemmeno a togliersi la benda per lo shock.

Di fronte si trova una scena da brividi, con Simon agonizzante che le chiede di avvicinarsi. "Devo dirti una cosa... ci sei cascata!", mormora prima di alzarsi trionfante. Passata la paura, però, la Vergara promette minaccioso: "Sono colombiana e sai che siamo vendicativi".

