Sofia Vergara rispolvera scatti del passato: a 48 anni è ancora sexy come quando ne aveva 20

Gli ultimi scatti condivisi sui social la ritraggono in bikini accanto ad un cavallo, sexy, bionda e bellissima:"Repubblica Domenicana anni Novanta", scrive Sofia Vergara, che sembra avere una gran nostalgia del passato. L'attrice di "Modern Family" infatti ama rispolverare immagini di quando aveva poco più di vent'anni e i suoi oltre 21 milioni di follower non possono che complimentarsi: per lei il tempo non sembra essere trascorso.

Non è la prima volta che l'attrice colombiana, che compirà 49 anni a luglio, posta sue immagini del passato in bikini. La Sofia Vergara del presente però non sembra dover invidiare nulla alla giovane e prosperosa ragazza di vent'anni fa.

L'attrice ci tiene a sottolineare i suoi sforzi per mantenersi in forma. La star soffre infatti di ipotiroidismo dopo l'asportazione della tiroide per un cancro avvenuta quando aveva 28 anni. Da allora la sua battaglia contro i sintomi della malattia non si è mai fermata.

Intanto la multipremiata ai SAG Award ha anche svelato il primo trailer del film d'animazione sulla foresta pluviale amazzonica di Rodrigo Perez-Castro, "Koati", di cui è stata produttrice esecutiva.

"Koati è un bellissimo film d'animazione pieno di personaggi esotici e divertenti che ti faranno ridere e ti toccheranno il cuore", ha detto Sofía a Deadline.

