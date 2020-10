Sofia Vergara batte la Jolie, è lei l'attrice più pagata del mondo

Effetto coronavirus - "Forbes" ha preso come riferimento i guadagni conseguiti nei dodici mesi precedenti a giugno 2020 e l'effetto coronavirus sulla mecca del cinema si è fatto sentire. Molti attori cinematografici guadagnano infatti ingenti bonus in base agli incassi del botteghino e lo stop delle uscite in sala ha quindi permesso la rimonta delle icone della tv.

Streaming e tv superano il cinema - Nella top ten, infatti, ben otto attrici su dieci hanno guadagnato soprattutto grazie alla televisione e allo streaming. A pesare anche il fatto che in questi settori, a differenza del cinema, gli stipendi arrivano prima. Le uniche eccezioni della top ten sono Angelina Jolie, al secondo posto, ed Emily Blunt al sesto.

Dalla Vergara alla Davis, ecco le attrici più pagate del mondo Sofia Vergara IPA 1 di 10 Angelina Jolie Italy Photo Press 10 di 10 Gal Gadot IPA 10 di 10 Melissa McCarthy ansa 10 di 10 Meryl Streep ipa 10 di 10 Emily Blunt ansa 10 di 10 Nicole Kidman IPA 10 di 10 Ellen Pompeo IPA 10 di 10 Elisabeth Moss IPA 10 di 10 Viola Davis IPA 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Grazie agli incassi di "Modern Family" e al nuovo stipendio come giudice di "America’s Got Talent" Sofia Vergara guida la classifica con i suoi 43 milioni, seguita da Angelina Jolie (35 milioni) che vedremo nel 2021 al cinema con "The Eternals". La "Wonder Woman" Gal Gadot grazie al film di Netflix "Red Notice" ha raggiunto quota 31,5 milioni di dollari, mentre appena fuori dal podio troviamo la comica televisiva Melissa McCarthy (25 milioni), con all'attivo due film in streaming e un talent.

Anche la leggenda Meryl Streep ha guadagnato i suoi 24 milioni grazie a una commedia venduta a Hbo, mentre Emily Blunt (22,5 milioni) ha preteso lo stipendio anticipato per il sequel del thriller "A Quiet Place". Nella parte bassa della classifica Nicole Kidam (22 milioni) con un musical e una mini-serie in uscita, all'ottavo posto Ellen Pompeo (19 milioni), la quale non ha nascosto di essere attaccata al ruolo di "Grey's Anatomy" per i soldi, seguita dalla protagonista de "Il racconto dell'ancella" Elisabeth Moss (16 milioni). Chiude la decina magica Viola Davis (15,5 milioni), per la prima volta in classifica grazie alla serie tv "Le regole del delitto perfetto".

Ti potrebbe interessare: