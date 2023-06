Sofia Goggia si trovava a Roma per impegni di rappresentanza (ora è in Sardegna) e il giornalista l’ha raggiunta nell’hotel in cui alloggiava per una mattinata a tutto relax tra la piscina e i bagni di sole. Lei sfoggia il suo fisico atletico e lui la rimira orgoglioso. Alla luce del sole romano sembrano davvero molto vicini.



Nessuna conferma In pubblico Sofia Goggia e Massimo Giletti non vanno mai oltre i gesti d’amicizia e complicità non confermando o smentendo le voci che li vogliono in coppia da diverso tempo. La sciatrice azzurra, vincitrice di quattro coppe del mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, in piscina con il giornalista è perfettamente a suo agio. I due chiacchierano stesi al sole poi entrano in acqua per rinfrescarsi, nessuno si avvicina troppo all’altro, nessun gesto equivoco o sorriso d’amore, solo tanta intesa, quasi in una sorta di abitudine.

Ognuno per la sua strada Dopo i bagni in piscina Sofia Goggia e Massimo Giletti entrano nell’albergo. Lui si veste, lei indossa l’accappatoio dell’hotel. Qualche ora più tardi escono, ma si dividono: Giletti se ne va con la scorta, la Goggia sale sull’auto ma prima si scambia dei messaggini con cellulare. La sciatrice, che sin da bambina sognava di essere una campionessa, ritorna a Verona dove ha ricominciato il suo intenso allenamento.