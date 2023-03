Sofia Goggia, che gara! Massimo Giletti supporter speciale

Pare che ci sia del tenero tra la campionessa di sci e il giornalista, anche se loro per il momento non si espongono

Non ufficializzano e non si fanno vedere insieme, mettendo sempre la privacy davanti a tutto. La sciatrice ha partecipato alle finali di sci alpino a Soldeu, dove ha conquistato la sua quarta Coppa. Sicuramente avrà potuto contare sul suo supporter speciale...

Sofia Goggia in gara a Soldeu con Massimo Giletti nel cuore? Chissà, certo è che gli indizi sono tanti. Il settimanale DiPiù Tv ha pubblicato una foto risalente all'estate con il giornalista di schiena mentre cammina dietro alla sciatrice, durante un incontro segreto. Anche Diva e Donna in passato aveva pubblicato alcuni scatti rubati della coppia in compagnia di amici a cena fuori a Roma.



E' amore? Gli indizi sulla relazione tra Sofia Goggia e Massimo Giletti si rincorrono da un po'. Durante un'intervista in tv c'è stata qualche allusione, ma il giornalista ha provato a schivare le domande. Alla fine però si è lasciato andare confermando che c'è una persona nel suo cuore. E poi, alla domanda se amasse la montagna, ha risposto: "Amo le montagne vincenti". Il riferimento alla pluricampionessa di sci non è passato inosservato.

La storia tra Massimo Giletti e Sofia Goggia Massimo Giletti e Sofia Goggia si sarebbero conosciuti durante una cena con amici comuni. Lei ha 30 anni e lui 60, ma la differenza d'età non li ha fermati. Nonostante le loro agende molto impegnative, pare approfittino di ogni attimo libero per stare insieme e godersi un po' di intimità lontano dai riflettori. Lui è uno degli scapoli d'oro della tv e i flirt che gli sono stati attribuiti, tra veri e presunti, non si contano: il più recente quello con la nuotatrice olandese Ranomi Kromowidjojo.