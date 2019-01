Silvia Provvedi con Fedez? Lui dice "tempo fa", lei nega tutto

Tutto ha inizio quando Fabrizio Corona, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", anticipa un dettaglio contenuto nella sua autobiografia: stando alle sue parole, Silvia Provvedi lo avrebbe tradito con Fedez. Subito si scatena un polverone, e sono in molti a trarre la conclusione avventata che, stando così le cose, anche il rapper sarebbe stato infedele alla moglie Chiara Ferragni. La prima a farsi sentire è proprio lei, che risponde su Instagram a chi le chiede spiegazioni con un lapidario: "Ma ti pare?"



Poi è la volta di Fedez che, al microfono di Valerio Staffelli, spiega la situazione: "Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già. Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa. Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io". Versione confermata anche dall'ex re dei paparazzi, intervistato da Novella 2000: "Fedez si era appena lasciato da Giulia Valentina, erano i primi mesi dopo quella storia, febbraio del 2016", ovvero prima dell'incontro con la regina delle influencer. Tutto chiarito quindi, o almeno così sembrerebbe. E invece no. Ci pensa Silvia Provvedi a mescolare ancora le carte rispondendo a una domanda dello stesso settimanale: "Non è vero niente, Fabrizio mi ha del tutto delusa, non leggerò il suo libro e non voglio più sentirlo". A questo punto, chi dice la verità?