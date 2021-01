Shopping da vip, la mascherina non ferma gli acquisti

Tempo di saldi per le vip del Belpaese che nonostante le restrizioni dovute alla pandemia si armano di mascherine e tutte imbacuccate vanno a caccia di affari d’oro. Non è il freddo milanese a fermare le sorelle Ferragni o la ex velina mora Melissa Satta e nemmeno le poppate della piccola nella carrozzina rallentano la corsa della modella Gigi Hadid a New York. E poi c’è la Leotta che si aggira in incognito…

Valentina e Francesca Ferragni con Luca Vezil fanno incetta di sacchi e sacchetti e forse tra le loro compere c’è qualcosa anche per la nipotina in arrivo. Shopping scatenato anche per Melissa Satta che dopo una sosta nelle boutique di lusso con un’amica si concede una pausa caffè prima di caricare le buste in auto e correre a casa.

Sola e in incognito, invece, Diletta Leotta, che dopo le voci di flirt con Can Yaman a Roma e le chiacchiere sulla liaison con Ibrahimovic, si aggira per Milano senza farsi riconoscere con addosso un cappottone e un berretto ben calato sulla testa. Shopping e passeggiata da mammina per Gigi Hadid: la bella modella sceglie una passerella newyorkese in compagnia della sua bambina. Guardale tutte nella gallery…

