Shopping da vip, ecco quelli paparazzati a caccia di acquisti

Fresca di nozze con

Joshua Kalman

Cesara Buonamici

Licia Nunenz

Federico Lauri

rinnova il guardaroba e si gode il pomeriggio di shopping presso una nota boutique della Capitale. Anche, tornata da poco dall'Honduras dopo "L'Isola dei Famosi" ha voglia di qualche novità e trova quello che fa al caso suo, a giudicare dalla quantità di sacchetti che porta con sé.non passa inosservato con il suo look estroso e colorato. Anche lui ha fatto acquisti e sembra pienamente soddisfatto.

In giro tra le vetrine di Milano c'è

Elisabetta Gregoraci

Cecilia Capriotti

. Coloratissima nel look dalle tinte sgargianti, passeggia con un'amica e butta l'occhio qua e là prima di decidersi a entrare in un negozio. A spasso in centro c'è anchecon il suo cagnolino nel cestino della bici. Bellissima e sexy come sempre cattura i flash con il suo sorriso... e con le trasparenze della gonna.