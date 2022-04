Ilaria D'Amico fa shopping: eccola dal salumiere

Nessuna lussuosa boutique del centro però: la giornalista è stata immortalata durante le commissioni quotidiane, dopo aver fatto acquisti dal salumiere. Jeans neri attillati, stivali alti, bomber e occhiali da sole: un look rock e grintoso. Sarà pure in versione casalinga, ma di certo non disperata.

Chissà che cosa prevede il menù a casa della D'Amico? Lei si è fatta carico di pensare alla spesa e gli acquisti sono abbondanti, a giudicare dai sacchetti stracolmi che porta. Del resto a tavola ci sarà il suo compagno

Gigi Buffon

Leopoldo Mattia

Pietro

David Lee

Louis Thomas

, il figlio che hanno avuto insieme, e poi(che lei ha avuto da una precedente relazione) e magari anche(nati dal calciatore e la sua ex moglie Alena Seredova). Insomma una famiglia numerosa e le compere sono giustamente extra large.

Da qualche tempo si parla di crisi tra Ilaria e Gigi che, per impegni professionali, sono costretti a vivere per la maggior parte del tempo in città diverse: lei a Milano e lui a Parma. Pare che la giornalista voglia le nozze e che il calciatore sia titubante, ma sono solo voci alle quali per altro la coppia non ha mai prestato attenzione. Sulla loro vita privata sono sempre stati riservatissimi e le rivelazioni private vengono centellinate con cura. Per la D'Amico si parla di una nuova avventura professionale in vista, starà pensando a una bella cenetta fatta in casa per festeggiare la novità?