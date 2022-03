Ilaria D'Amico a spasso per Milano con il piccolo Leopoldo Mattia Buffon

Poco social e poco mondani, assenti dalle riviste da tempo, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon non smettono di essere comunque al centro dell’attenzione.

Le nozze rimandate hanno fatto temere una crisi di coppia, ma nessuna conferma o smentita arriva da parte degli interessati. E nemmeno la ex del portiere, Alena Seredova, si sbilancia: “Non so nulla” si è limitata a dire. Intanto i paparazzi beccano la conduttrice tv a spasso per Milano con Leopoldo Mattia, avuto da Buffon.