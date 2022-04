Per Miriam Leone lo shopping è... dolce

L'attrice entra nei negozi e curiosa tra i capi di abbigliamento, osserva con attenzione gli ultimi arrivi e si lascia ingolosire da un top di paillettes verde. Ma c'è una sola tentazione alla quale non sa resistere, e per i suoi acquisti alla fine sceglie la pasticceria.

Shopping in pasticceria per Miriam Leone

Bellissima ed elegante in verde e bianco, la Leone passeggia in centro e si gode la giornata di sole mentre parla al cellulare. L'incontro inaspettato con un amico le strappa grandi sorrisi e finisce anche sui social.

Certo la moda è una bella tentazione, ma il cibo lo è ancora di più e Miriam non ha mai fatto mistero di apprezzare tanto l'una quanto l'altro. Nelle boutique di abbigliamento per stavolta Miriam si accontenta di guardare e preferisce tornare a casa con il sacchetto della pasticceria. Un dolce per un'occasione speciale o un semplice peccato di gola a cui non ha saputo resistere?

