C'è chi festeggia un compleanno con un mazzo di fiori, e chi invece sceglie una metafora tutta particolare, legata a uno dei grandi amori della propria compagna. Selvaggia Lucarelli ha spento 52 candeline il 30 luglio, e a renderle omaggio pubblicamente è stato il compagno Lorenzo Biagiarelli, con un messaggio che in poche ore ha conquistato il web. "Ti amo quanto tu ami i gatti", ha scritto il food blogger 35enne su Instagram, spiegando di aver scartato migliaia di paragoni più romantici prima di trovare quello che racchiudeva davvero la verità del loro rapporto.