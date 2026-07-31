Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli © Instagram
C'è chi festeggia un compleanno con un mazzo di fiori, e chi invece sceglie una metafora tutta particolare, legata a uno dei grandi amori della propria compagna. Selvaggia Lucarelli ha spento 52 candeline il 30 luglio, e a renderle omaggio pubblicamente è stato il compagno Lorenzo Biagiarelli, con un messaggio che in poche ore ha conquistato il web. "Ti amo quanto tu ami i gatti", ha scritto il food blogger 35enne su Instagram, spiegando di aver scartato migliaia di paragoni più romantici prima di trovare quello che racchiudeva davvero la verità del loro rapporto.
La reazione di Selvaggia Lucarelli
Il post, accompagnato da una foto di Lucarelli con in braccio la gatta Gaza, animale salvato lo scorso settembre dalla strada nella Bergamasca e ormai parte integrante della famiglia, ha raccolto in poco tempo centinaia di commenti. A far sorridere ancora di più i follower, però, è stata la replica fulminea proprio di Selvaggia, capace di ribaltare ironicamente il complimento con un secco: "Non so se ce la fai".
Vacanze in Salento e nozze rimandate al 2027
Il compleanno arriva in un momento di relax per la coppia: Lucarelli e Biagiarelli si stanno infatti concedendo qualche giorno di pausa in Salento, nella casa acquistata insieme, dove è previsto anche il loro matrimonio, rimandato però alla primavera del 2027 per avere più tempo di organizzare la cerimonia. Un rinvio raccontato mesi fa a Verissimo dalla stessa Lucarelli.
Selvaggia Lucarelli conduttrice de "L'Isola dei Famosi"
Lucarelli continuerà a essere protagonista in tv. Condurrà infatti insieme ad Alvin la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5. La scelta di Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo.