Scorci di pelle nuda nella vasca: da Elisa Isoardi a Giulia Provvedi, che spettacolo!

Bagni bollenti per le vip che, immerse in una vasca piena di schiuma, regalano seducenti scorci di pelle ai follower. Elisa Isoardi avvolta dalle bolle invita tutti a non smettere di sognare ma intanto è lei ad accendere le fantasie dei fan con la sua posa intrigante a lume di candela. Anche Giulia Provvedi provoca tutta nuda a mollo, e come lei Vittoria Ceretti e Giulia De Lellis .

"Giulia, 27 anni, non segue le linee guida della comunity" scrive ammiccante la Provvedi postando gli scatti provocanti. Immersa nella vasca lascia il corpo nudo emergere dalla schiuma, camminando in bilico sul filo del proibito. Le parti intime si intuiscono ma restano coperte e lei gioca con il vedo non vedo per stuzzicare i follower. Anche la Ceretti si crogiola tra la schiuma, provvidenziale per nascondere quello che non vuole mostrare. "Attraverso gli occhi di mio marito", scrive postando le foto.

La De Lellis dopo una giornata in montagna con gli amici si rilassa nella vasca, con le luci soffuse e tanta schiuma. "Shhh" scrive invitando i follower a godersi in silenzio lo spettacolo dei suoi piedi che emergono dall'acqua. Intrigante e sensuale è la Isoardi, con lo sguardo perso verso l'infinito e la pelle nuda illuminata dalla luce di una candela.

