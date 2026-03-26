Se molti si aspettavano una reazione di sgomento, così non è stato. La professoressa Teresa, come riporta La Sicilia, ha scelto di stare al gioco. "Sono entrata facendo finta di essere arrabbiata, ma era solo un gioco. Devo dire che ho apprezzato il loro spirito d’iniziativa: parlano sempre di problem solving, di competenze… E loro una soluzione l’hanno trovata eccome", ha commentato la docente. Poi ha aggiunto: "Potevano chiedermelo direttamente, avrei detto di sì: non voglio vedere alunni "esauriti", preferisco il dialogo e il confronto". Ha poi ammesso di essere divertita dal fatto che gli studenti abbiano scelto Sayf come portavoce. Non una scena ordinaria, effettivamente.