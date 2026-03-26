Sayf salva gli studenti dall'interrogazione, il messaggio alla prof: "Abbia pietà, sono tutti esauriti"
I ragazzi di un liceo di Modica, stanchi e non pronti ad affrontare il test, si sono rivolti al cantante
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Saltare un'interrogazione e farlo con ingegno. A Modica, degli studenti della classe IV B di un liceo hanno deciso di chiedere aiuto a Sayf, protagonista quest'anno al Festival di Sanremo e diventato in poco tempo idolo dei giovanissimi. Il cantante ha, quindi, pubblicato sui social un messaggio indirizzato alla professoressa.
Il simpatico appello
A bordo della sua auto, Sayf ha registrato un video diventato virale in poco tempo. Il tono è ironico ma diretto: "Buonasera professoressa Teresa, io le mando questo messaggio in soccorso alla IV B di Modica che le chiede per favore in ginocchio di non interrogarli lunedì perché sono tutti esauriti. Quindi per favore abbia pietà se vuole concedere questa grazia ai ragazzi di interrogarli la settimana prossima, due settimane dopo o di dare una sufficienza così, sulla fiducia, grazie buona giornata".
La risposta dell'insegnante
Se molti si aspettavano una reazione di sgomento, così non è stato. La professoressa Teresa, come riporta La Sicilia, ha scelto di stare al gioco. "Sono entrata facendo finta di essere arrabbiata, ma era solo un gioco. Devo dire che ho apprezzato il loro spirito d’iniziativa: parlano sempre di problem solving, di competenze… E loro una soluzione l’hanno trovata eccome", ha commentato la docente. Poi ha aggiunto: "Potevano chiedermelo direttamente, avrei detto di sì: non voglio vedere alunni "esauriti", preferisco il dialogo e il confronto". Ha poi ammesso di essere divertita dal fatto che gli studenti abbiano scelto Sayf come portavoce. Non una scena ordinaria, effettivamente.