Sara Affi Fella ha scelto un abito romanticissimo per il sì a Francesco Fedato, tutto pizzo e ricami e con la gonna ampia. Per il ricevimento ha cambiato look, passando da un abito a sirena con strascico e applicazioni floreali e a un altro più minimal ma sempre elegantissimo. "Grazie perché mi hai fatto diventare uomo ma soprattutto grazie perché mi hai fatto conoscere una delle emozioni più forti e incredibili che mi siano mai successe: con te sono diventato padre", ha detto Francesco Fedato al momento delle promesse con la ex tronista. Dopo il sì immerso nel verde si sono scatenati con gli invitati: non è mancata la tipica fazzolettata accompagnata da canzoni napoletane, e al taglio della torta il cielo si è illuminato con i fuochi d'artificio.