Sara Affi Fella sbotta su Instagram dopo il tatuaggio sbagliato

"For those like my who never give up" si legge sulla schiena della influencer, invece della frase corretta "For those like me who never give up" (Per quelli come me che non si arrendono mai). Un'occasione ghiotta per gli hater, che non hanno perso tempo e l'hanno riempita di insulti e cattiverie.



Lei prima ha cancellato il post e ha poi risposto alle critiche nelle stories: "A me non me ne frega proprio un cazz* di quello che scrivete perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Magari a un tatuaggio sbagliato si può anche rimediare, purtroppo però alla vostra cattiveria no".