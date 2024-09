Samantha De Grenet esce dalla sala operatoria: “Vorrei una focaccetta”

Samantha De Grenet non perde la verve nemmeno dopo un intervento. Operata al menisco, la showgirl scherza con l’amica Elenoire Casalegno che la va a trovare in ospedale. Distesa a letto chiede di poter mangiare: “Almeno una focaccetta”. Simpatica e spiritosa, la De Grenet ha affrontato diverse battaglie con la salute (compreso un tumore), ma non ha mai perso il sorriso. “Vita da Sole: io come l’allegro chirurgo, lei, un po’ meno allegra come mia paziente. La mia Sola preferita fa la revisione al menisco. Dajeeeeee Samy! Ti voglio bene” le ha scritto la Casalegno.