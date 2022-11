Samantha De Grenet: "Con il tumore ho visto cambiare il mio corpo"

Ospite nel salotto di "Verissimo" Samantha De Grenet racconta uno dei momenti più difficili della sua vita: il periodo in cui ha dovuto affrontare il tumore. "Mi sono nascosta dai miei genitori perché non volevo farli soffrire. Ho detto loro ciò che mi stava accadendo in maniera molto leggera. Ma non è stata una passeggiata" confida la show girl a Silvia Toffanin. "Quando si parla di tumore si racconta la malattia e quello che fisicamente accade perché visibile. Quello di cui non si parla è tutta la parte psicologica che è difficile da spiegare".

E continua: "Ci sono dei momenti in cui il corpo cambia così come il modo di affrontare la vita. Non ti riconosci, non ti accetti e le persone che sono accanto a te subiscono i tuoi sbalzi di umore anche se cerchi in tutti i modi di nasconderle. Quindi ti chiudi in bagno a piangere e poi vai avanti. Ti rendi conto che sei una persona estremamente fortunata perché hai delle persone accanto che ti amano e che ti aiutano a superare la malattia insieme a tutti quei disagi che vengono dopo. Ci sono tante donne che non hanno questa fortuna, affrontano la malattia da sole perché abbandonate dalle persone che non sanno gestire questa cosa”.

Ancora in una fase delicata della sua malattia, Samantha De Grenet confida di avere ancora due anni di terapia da affrontare: "Dal punto di vista psicologico ho accettato il cambiamento e anche il mio corpo che è diverso da quello che avevo prima. Va bene così, nascondo il difetto e vado avanti. Oggi mi guardo e mi va bene quello che vedo. Ho fatto pace con me stessa".