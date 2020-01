Samanta Togni prova gli abiti da sposa e cambia lavoro

Ormai manca davvero poco alle nozze, previste per il 15 febbraio, e Samanta Togni non vede l'ora di dire sì a Mario Russo . Per il settimanale Gente prova gli abiti da sposa, e rivela alcuni dettagli sulla cerimonia, dal menù umbro-napoletano all'atmosfera gipsy. E poi rivela: "Lascerò 'Ballando con le setelle', voglio crescere".

Per la Togni si apre un periodo intenso e ricco di cambiamenti. Non solo il matrimonio, ma anche il trasferimento a Roma (ora vive a Terni) e l'addio al programma tv che l'ha resa celebre al grande pubblico. Ma lei affronta tutto con grande entusiasmo, felice di avere accanto a sé l'affascinante medico napoletano.

Stanno insieme dalla scorsa estate, e la proposta di nozze è arrivata solo due mesi dopo il primo incontro avvenuto per caso in treno. Un vero e proprio colpo di fulmine il loro: in un batter d'occhio hanno riprogrammato una vita a due, e sognano di invecchiare insieme... "Magari a Bali", confessa Samanta.

Per entrambi è il secondo matrimonio. Lei ha un figlio (Edoardo, di 18 anni), lui ne ha tre (Giordana, 16, Roberto, 14, e Federico, 12) ma nella loro famiglia allargata regna l'armonia: addirittura sarà il piccolo di casa a portare le fedi agli sposi.

La cerimonia si svolgerà in Umbria, e la futura signora Russo rivela: "Vogliamo che sia una grande festa, spontanea, allegra, vivace per noi e per i 150 invitati". Sarà un ricco "apericena", con un'atmosfera rilassata e fintamente trascurata. L'abito, disegnato dallo stilista che la segue sulla pista da ballo, sarà bianco ma potrebbe avere qualche dettaglio colorato; il bouquet sarà minimal. Al ballerino Samuel Peron è stato affidato il ruolo di testimone, e tutto il cast di "Ballando" è invitato alle nozze. Il viaggio di nozze sarà in Lapponia, per ammirare l'aurora boreale. Sempre uniti, mano nella mano e occhi negli occhi: "Casa è dove stiamo noi".

