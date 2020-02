Samanta Togni ha detto sì “ballando”: ecco tutte le foto delle nozze

Aveva promesso una festa rilassata, informale e all'insegna dell'allegria e ha tenuto fede alla parola data. Il 15 febbraio Samanta Togni si è sposata con il chirurgo Mario Russo a Narni, e si è scatenata in pista in danze sfrenate. Ospiti alla cerimonia tanti volti noti: tra cui i colleghi ballerini Samuel Peron (testimone della sposa) e Sara Di Vaira , oltre a Luca Tommassini e Matilde Brandi .

Samanta e Mario si sono conosciuti la scorsa estate e hanno subito deciso di sposarsi. Entrambi alle seconde nozze, hanno scelto come location per dirsi sì la terra natale della ballerina. Lui era impeccabile con un classico abito scuro, lei decisamente più sexy e stravagante. La sposa ha scelto un tailleur pantalone bianco, in testa cappello a cilindro con un foulard che fungeva da velo. Sotto la giacca un top con effetto vedo-non-vedo dai preziosi ricami rossi. Durante il party la coppia si è esibita in balli scatenati, prima di salutare tutti e partire per la Lapponia dove li attende una romantica luna di miele sotto l'aurora boreale.

