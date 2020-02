Samanta Togni, dopo le nozze bollenti la luna di miele in Lapponia

Al suo matrimonio aveva stupito tutti con la sua mise sexy e provocante. Poi, per placare i bollenti spiriti, è partita per la luna di miele al freddo. Dalla Lapponia Samanta Togni e suo marito, il chirurgo estetico Mario Russo , postano scatti e video del loro viaggio tra i ghiacci a caccia dell'aurora boreale.

Si amano alla follia e insieme si divertono come matti. Cappello di pelo, scarponi e giacche pesanti per la coppia, che nei selfie ride e fa linguacce. Postano filmati di corse in slittino e di nottate attorno al fuoco, con il cielo che si accende di colori incantevoli. Ma dal grande freddo ai 30 gradi è un attimo: dopo un breve pit-stop a Roma per cambiare i bagagli la ballerina e il medico sono volati subito a Dubai, dove Russo lavora.

