Samanta Togni a Dubai per amore, ecco la nuova vita della ballerina

Ai cambiamenti repentini ci è abituata. Ha sposato il marito chirurgo estetico conosciuto appena sei mesi prima su un treno, per lui si è trasferita a Dubai e ha cambiato vita. Ora Samanta Togni racconta al settimanale “Chi”: “Ho iniziato a vivere quest’esperienza come un’opportunità di crescita”. Non le piacevano i grattacieli, il glamour, la movida perché aveva paura di sentirsi un granello di sabbia nel deserto, ma ora…

“Ho iniziato a conoscere la comunità italiana, tante persone simili a me, ho ricominciato a insegnare danza un po’ per gioco… In spiaggia non vado tanto, continuo a preferire la montagna”. Ora tiene lezioni al 42esimo piano di un grattacielo di Dubai. Samanta Togni ha sposato Mario Russo due anni fa. Il figlio della ballerina studia all’università di Bologna, quelli del chirurgo vivono a Roma. La coppia almeno una volta al mese torna in Italia.

“Dubai mi ha dato la forza di sognare di nuovo… e tutto quello che vedevo grande e lontano da me … ora capisco che era una forma bigotta di non accettazione delle differenze… dei cambiamenti.

La vita è una continua evoluzione... e spesso ci sorprende! Penso sia il momento di vivere la mia vita, di dedicarmi a noi due e ai figli che abbiamo già” spiega la Togni che sta preparando uno spettacolo all’Expo di Dubai per la nostra comunità. “Porterò anche ballerini italiani e coinvolgerò anche le signore alle quali insegno danza qui” conclude.