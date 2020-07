Luna di miele infinita per Samanta Togni e il marito

Una vita in vacanza per Samanta Togni che, da quando ha sposato Mario Russo , sembra essere in luna di miele perenne. La coppia è a Dubai, dove il chirurgo plastico ha alcune prestigiose cliniche. Insieme si divertono come matti, tra giochi acquatici e gag in spiaggia. E quando la notte si fa rovente, lui placa i bollenti spiriti con una "doccia" ghiacciata.

In spiaggia scherzano a favore di videocamera, dopo che lui è stato punto da una medusa. La ballerina prende in giro il marito e coinvolge i follower, lui la lascia fare e la guarda sorridente e innamorato. La sera è romantica sotto il cielo stellato, ma la temperatura è troppo alta: 37 gradi alle 21:43, documenta Samanta nelle storie. Mario corre ai ripari, e si rovescia in testa una bottiglietta d'acqua ghiacciata. "Per la serie non essere normali. Bene ma non benissimo", commenta sua moglie.

"Il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale invecchiare insieme... Mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini" scrive su Instagram Samanta, citando Charles Bukowski, a corredo di una foto sugli scivoli acquatici con Mario. E lei quel qualcuno l'ha trovato nell'affascinante chirurgo che ha conosciuto in treno nell'estate 2019 e ha sposato nel febbraio 2020. Un vero colpo di fulmine il loro, e adesso che sono marito e moglie si godono la vita a più non posso dividendosi tra Roma (dove vive lei) e Dubai (dove lavora lui).

