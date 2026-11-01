A rendere ancora più doloroso l'insulto ricevuto è il vissuto personale di Sabrina Salerno. La cantante ha dovuto affrontare direttamente una diagnosi oncologica, dopo che un controllo di routine aveva individuato una lesione maligna al seno. Era il settembre 2024 quando la showgirl aveva comunicato ai suoi sostenitori di doversi sottoporre a un intervento chirurgico presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La scoperta era arrivata grazie alla mammografia effettuata durante i consueti controlli periodici. Un esame che aveva permesso di individuare un problema che non era stato rilevato attraverso la palpazione.