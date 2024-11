Sabrina Salerno: "L'operazione è andata bene ma fosse necessario asporterò il seno"

Nell'intervista, per la prima volta la Salerno racconta i sentimenti provati quando ha ricevuto la notizia del tumore. Qualcosa di inaspettato ("Pensi sempre che a te non possa mai accadere, anche se nella mia famiglia tutte le donne avevano avuto un tumore"). La diagnosi è arrivata dopo una mammografia di routine come Sabrina fa ogni anno da quando aveva 35 anni. Un esame eseguito per stare tranquilla prima di un viaggio negli Stati Uniti per una serie di concerti. E invece... "Dopo la diagnosi ho avuto momenti di sconforto profondo - racconta Sabrina -. Mentre guidavo l’auto mi dicevo: ora mi sveglio, è solo un brutto sogno. Poi però dentro di me è scattato qualcosa: c’erano mio marito, mio figlio, i miei amici. Dovevo dare un esempio, anzitutto a me stessa".