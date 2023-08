Rupert Murdoch di nuovo innamorato, a 92 anni in vacanza con una donna

Leggi Anche Rupert Murdoch rompe il fidanzamento, saltano le nozze a 92 anni

Leggi Anche Rupert Murdoch a 92 anni si sposa ancora, nozze a fine estate

Le nozze annullate ad aprile Lo scorso aprile il milionario aveva annunciato il matrimonio (quinto per lui) con l'ex cappellana della polizia Anne Leslie Smith. Le nozze si sarebbero dovute celebrare a fine estate e lui aveva descritto la storia d'amore come un "dono di Dio". Tuttavia, poco tempo dopo il fidanzamento ufficiale, la coppia aveva annullato tutto. Secondo le indiscrezioni Murdoch avrebbe rotto il rapporto a causa delle opinioni e punti di vista troppo evangelici della donna. Le persone vicine alla coppia hanno però dato una versione diversa: "Semplicemente non riusciva a sopportare di essere sotto gli occhi del pubblico. È molto riservata. Si sono seduti e hanno parlato e hanno convenuto che era meglio per loro separarsi".

I motivi della rottura Una decisione difficile per la coppia, per pareva avere intenzioni serissime. Murdoch le aveva infatti chiesto la mano meno di un anno dopo aver divorziato dalla quarta moglie Jerry Hall. "Avevo paura di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l'ultima volta. Sono felice. Non vediamo l'ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita", aveva detto il futuro sposo al New York Post. La proposta di nozze era arrivata il 17 marzo, giorno di San Patrizio (patrono d'Irlanda), in onore di Anne Leslie Smith che è per un quarto irlandese.