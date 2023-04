Rupert Murdoch rompe il fidanzamento, saltano le nozze a 92 anni

Rupert Murdoch e Ann Lesley Smith erano stati immortalati a gennaio alle Barbados, con l'imprenditore a petto nudo a godersi la sua vacanza d'amore. Un mese dopo erano iniziate a circolare le voci sull'acquisto di una casa a New York dal valore di 30 milioni di dollari, e poche settimane dopo era arrivato l'annuncio ufficiale del fidanzamento: il tycoon aveva chiesto alla donna di sposarlo il giorno di San Patrizio.

Ma se erano bastate poche settimane a far correre i due verso l'altare, ancor meno ci è voluto per la clamorosa marcia indietro. Al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali ma nemmeno smentite...